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ÜMRANİYESPOR - ADANASPOR

Ümraniyespor - Adanaspor

TFF 1. Lig 7. haftasında Ümraniyespor ile Adanaspor Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Ümraniyespor - Adanaspor

TFF 1. Lig 7. haftasında Ümraniyespor ile Adanaspor Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Ümraniyespor:

Teknik Direktör:

Adanaspor:

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

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