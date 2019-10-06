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Adana Demirspor - Menemenspor
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ADANA DEMİRSPOR - MENEMENSPOR

Adana Demirspor - Menemenspor

TFF 1. Lig 7. haftasında Adana Demirspor ile Menemenspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Adana Demirspor - Menemenspor

TFF 1. Lig 7. haftasında Adana Demirspor ile Menemenspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Adana Demirspor:

Teknik Direktör:

Menemenspor:

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

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