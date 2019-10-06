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BB Erzurumspor - Altınordu
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BB ERZURUMSPOR - ALTINORDU

BB Erzurumspor - Altınordu

TFF 1. Lig 7. haftasında BB Erzurumspor ile Altınordu Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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BB Erzurumspor - Altınordu

TFF 1. Lig 7. haftasında BB Erzurumspor ile Altınordu Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

BB Erzurumspor:

Teknik Direktör:

Altınordu:

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

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