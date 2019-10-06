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Osmanlıspor - Hatayspor
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OSMANLISPOR - HATAYSPOR

Osmanlıspor - Hatayspor

TFF 1. Lig 7. haftasında Osmanlıspor ile Hatayspor Osmanlı Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Osmanlıspor - Hatayspor

TFF 1. Lig 7. haftasında Osmanlıspor ile Hatayspor Osmanlı Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Osmanlıspor:

Teknik Direktör:

Hatayspor:

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

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