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Çaykur Rizespor - Trabzonspor
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ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR

Çaykur Rizespor - Trabzonspor

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor Çaykur Didi Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Çaykur Rizespor - Trabzonspor

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor Çaykur Didi Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Çaykur Rizespor:

Teknik Direktör:

Trabzonspor:

Teknik Direktör:

Hakem: HÜSEYİN GÖÇEK, ALPASLAN DEDEŞ, ERDEM BAYIK, KADİR SAĞLAM

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