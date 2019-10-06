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Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü
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DEMİR GRUP SİVASSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ

Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü Yeni 4 Eylül Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Demir Grup Sivasspor:

Teknik Direktör:

MKE Ankaragücü:

Teknik Direktör:

Hakem: ATİLLA KARAOĞLAN, ÖZGÜR ERTEM, BİLAL GÖLEN, SERKAN ÖNSAL

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