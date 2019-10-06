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BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR

Beşiktaş - Alanyaspor

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor Vodafone Park Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Beşiktaş - Alanyaspor

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor Vodafone Park Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Beşiktaş:

Teknik Direktör:

Alanyaspor:

Teknik Direktör:

Hakem: ARDA KARDEŞLER, ALİ SAYGIN ÖGEL, SAMET ÇİÇEK, ERKAN ÖZDAMAR

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