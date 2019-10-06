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Gazişehir Gaziantep FK - M.Başakşehir
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - M.BAŞAKŞEHİR

Gazişehir Gaziantep FK - M.Başakşehir

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile M.Başakşehir Kalyon Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Gazişehir Gaziantep FK - M.Başakşehir

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile M.Başakşehir Kalyon Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Gazişehir Gaziantep FK:

Teknik Direktör:

M.Başakşehir:

Teknik Direktör:

Hakem: KORAY GENÇERLER, YUSUF BOZDOĞAN, MURAT ERGİN GÖZÜTOK, ERKAN ENGİN

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