Mustafa Kaplan'dan yayıncı kuruluşa açıklamalar

Süper Lig'in 7'inci haftası'nda Eryaman Stadı'nda oynanan ve 0 - 0 beraberlikle sonuçlanan Gençlerbirliği - Galatasaray karşılaşması sonrasında Gençlerbirliği teknik direktörü Mustafa Kaplan, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalada şu ifadeleri kullandı: " Hafta içi dersimizi iyi çalıştık, kazanmak üzere plan yaptık. Galatasary gibi bir takıma karşı nasıl oynanacağının bilincinde olan bir takımım vardı. Hem üretkenliğimiz hem pozisyonumuz 3 puanı gerektirdi, gol atamamış olmamız şanssızlıktı. Takımımda oynayan ve mücadele eden herkesin yüreğine sağlık. Murat Başkanımıza teşekkür ederiz. Ona, camiaya ve taraftarlarımıza layık olmaya çalışıyoruz. Bugünki oyunun hakkı bizim galibiyetimizdi fakat atamadık. Rakibimiz sonuçta Galatasay'dı ; ona rağmen iyi bi oyun ve iyi bi puan oldu. Takımızı iyi ve oyuncularımız kaliteli. Futbolcularıma güveniyorum ama sabretmek lazım. Hakemleri de kutluyorum, iyi yönettiler."