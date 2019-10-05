Fatih Terim'den yayıncı kuruluşa açıklamalar

Süper Lig'in 7'inci haftasında oynan ve 0 - 0 beraberlikle sonuçlanan Gençlerbirliği - Galatasaray maçı sonrası Galatasaray'ın teknik adamı Fatih Terim yayıncı kuruluşa yaptığı, Gençlerbirliği'ni tebrik ettiği açıklamada bu sonucun hiç hoşuna gitmediğini ve takımının oyuncularının lakayıt oynadıklarını belirtti. Terim, " Gençlerbirliği bizden iyi oynadı. Mücadele eden bir Galatasay yoktu. Bu sonuç hiç hoşuma gitmedi. Galibiyeti sadece istemek yetmiyor, almak gerekiyor. Çok üzgünüm. Galatasaray kaybetse bile savaşarak ve mücadele ederek kaybetmeliydi. Galatasay puan kaybetse bile "helal olsun" denecek bir takımdı. Bu tür bir oyuna ne Galatasay kültürü müsade eder ne de ben. Böyle bir oyunda sadece puan kaybetmeyiz, başka şeyler de kaybederiz. Benim de hatam vardı. Takımıma çok güvendim. Acemi ama takımı için yüreğini ortaya koyan oyuncuları oynatmalıydım. Önümüzdeki günlerde savaşan bir Galatasaray göreceksiniz." dedi.