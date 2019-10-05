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Gençlerbirliği - Galatasaray maçı sonrası sporculardan açıklamalar...
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GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇI SONRASI SPORCULARDAN AÇIKLAMALAR...

Gençlerbirliği - Galatasaray maçı sonrası sporculardan açıklamalar...

Süper Lig’in 7. Haftasında gerçekleşen ve 0 - 0 beraberlikle sonuçlanan Gençlerbirliği – GS karşılaşması sonunda iki takımın futbolcuları da yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

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 Her iki takıma da 1 puan kazandıran maçın sonunda Gençlerbirliği’nin son dönemlerde çok konuşulan oyuncusu Berat Ayberk Özdemir, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada sonucu olumlu yorumladı.

 Camianın en büyük takımlarından biriyle oynanan karşılaşmada bu sonucun gayet iyi olduğunu söyleyen Özdemir, “Bu puandan memnunuz. Ama birçok pozisyonu değerlendiremedik. Atabilirdik ama atamadık. Güzel mesajlar ve ışıklar verdik.” ifadelerini kullandı. Özdemir, yayıncı kuruluşa milli takıma gideceğini de açıkladı.

 Gençlerbirliği’nin sağ kanat oyuncusu Daniel Candeias ise ekip arkadaşlarını tebrik ederek Galatasaray gibi bir takıma karşı oynanan maçta bu puanın alınmasının ve çok önemli gol pozisyonlarına girilmesinin en önemli kazanım olduğunu söyledi.

  Gençlerbirliği’nin yıldız oyuncusu Stéphane Sességnon, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Candeias’ın açıklmalarına katıldığını belirtti. Sességnon, “Önemli pozisyonlar yakaladık. Değerlendirseydik galip olabilirdik. Son maçlarda kazanamadığımız için hazırlıklarda baskı içerisindeydik. Fakat milli takım arasında dinlenip önümüzdeki haftalarda daha iyi olacağız dedi.

 
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