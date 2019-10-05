Ankara Demirspor teknik direktöründen açıklama

"Adaletli bir hakem göremedik."
TFF 2. Lig'in 6. haftasında Ankara Demirspor'un Sivas Belediyespor'u ağırladığı karşılaşmada Sivas Belediyespor'a 2 - 1 mağlup olan Ankara Demirspor'da moraller bozuktu. Teknik adam Bahaddin Güneş hakem kararlarına isyan etti. Güneş, Klasspor TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Klasspor TV mikrofonuna rakibin sert olduğunu ve takımının da top oynamaya çalışan, futbolun güzelliklerini sahaya yansıtan bir takım olduğunu söyleyen Güneş, "Biz top oynamak istiyoruz. Ama adaletli bir hakem göremedik." dedi.
"Maçın hakkı 5 -2 idi"
"Bize verilen penaltı bize göre penaltı değil. Bizim düşürüldüğümüz pozisyonlar hep penaltıydı. Hakem tam atak yapacakken oyunumuzu kesiyor." sözleriyle hakem kararlarına tepki gösteren Güneş, maçın hakkının 5 - 2 olduğunu vurguladı. Güneş açıklamasında, "Hem şanssızlığımızı hem de hakemi yenemedik." ifadelerine yer verdi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.