﻿
Ankara Demirspor teknik direktöründen açıklama
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARA DEMİRSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA

Ankara Demirspor'un Sivas Belediyespor'a 2-1 mağlup olduğu maç sonrasında Ankara Demirspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş Klasspor Tv'ye özel açıklamalarda bulundu.

322 Okunma

"Adaletli bir hakem göremedik."

 TFF 2. Lig'in 6. haftasında Ankara Demirspor'un Sivas Belediyespor'u ağırladığı karşılaşmada Sivas Belediyespor'a 2 - 1 mağlup olan Ankara Demirspor'da moraller bozuktu. Teknik adam Bahaddin Güneş hakem kararlarına isyan etti. Güneş, Klasspor TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Klasspor TV mikrofonuna rakibin sert olduğunu ve takımının da top oynamaya çalışan, futbolun güzelliklerini sahaya yansıtan bir takım olduğunu söyleyen Güneş, "Biz top oynamak istiyoruz. Ama adaletli bir hakem göremedik." dedi. 

 "Maçın hakkı 5 -2 idi"

 "Bize verilen penaltı bize göre penaltı değil. Bizim düşürüldüğümüz pozisyonlar hep penaltıydı. Hakem tam atak yapacakken oyunumuzu kesiyor." sözleriyle hakem  kararlarına tepki gösteren Güneş, maçın hakkının 5 - 2 olduğunu vurguladı. Güneş açıklamasında, "Hem şanssızlığımızı hem de hakemi yenemedik." ifadelerine yer verdi. 
Ankara Demirspor 1-2 Sivas Belediyespor
Ankara Demirspor - Sivas Belediyespor
Alt Ligler programında neler konuşuldu?
Hacettepe'nin yeni hocası Avni Okumuş
Sakaryaspor - Ankara Demirspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Sakaryaspor - Ankara Demirspor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿