Ankara Demirspor teknik direktöründen açıklama

"Adaletli bir hakem göremedik."

TFF 2. Lig'in 6. haftasında Ankara Demirspor'un Sivas Belediyespor'u ağırladığı karşılaşmada Sivas Belediyespor'a 2 - 1 mağlup olan Ankara Demirspor'da moraller bozuktu. Teknik adam Bahaddin Güneş hakem kararlarına isyan etti. Güneş, Klasspor TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Klasspor TV mikrofonuna rakibin sert olduğunu ve takımının da top oynamaya çalışan, futbolun güzelliklerini sahaya yansıtan bir takım olduğunu söyleyen Güneş, "Biz top oynamak istiyoruz. Ama adaletli bir hakem göremedik." dedi.

"Maçın hakkı 5 -2 idi"

"Bize verilen penaltı bize göre penaltı değil. Bizim düşürüldüğümüz pozisyonlar hep penaltıydı. Hakem tam atak yapacakken oyunumuzu kesiyor." sözleriyle hakem kararlarına tepki gösteren Güneş, maçın hakkının 5 - 2 olduğunu vurguladı. Güneş açıklamasında, "Hem şanssızlığımızı hem de hakemi yenemedik." ifadelerine yer verdi.