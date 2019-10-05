﻿
MKE Ankaragücü'nden flaş karar
﻿
Site İçi Arama
﻿

MKE ANKARAGÜCÜ'NDEN FLAŞ KARAR

MKE Ankaragücü'nden flaş karar

MKE Ankaragücü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı aldı

1128 Okunma

 MKE Ankaragücü Yönetim kurulu aldığı flaş kararı resmi web sitesinden yayınladı...

İşte sitede yayınlanan  o karar...

"Yönetim Kurulumuz Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Kararı almıştır.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı ile ilgili kısa bir açıklama yapan Yönetim Kurulumuz, şu bilgileri paylaştı; “Kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik sorunların çözümü, son günlerde yaşanan kaotik ortamının sona ermesi, taraftarlarımızın ve camiamızın beklentilerine cevap verecek daha güçlü bir Ankaragücü için yeni bir yapılanma ve daha güçlü bir Yönetim Kurulu oluşturulması amacıyla bir ay içerisinde gerçekleştirilmek üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı alınmıştır.

Seçimli Genel Kurulun yeri ve tarihi ile ilgili açıklama daha sonra yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü"
Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü
Maç özetleri yeniden TRT'de
2
PFDK'den Diyadin'e 5 maç ceza
Güçlü Yorum'da Ankara derbisi konuşuldu
Ankara takımlarının Kupada rakipleri belli oldu
7'inci hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
Erol
5 Ekim 201921:51
Yani açılım mehmet istifamı uoksa yine dandik delege oyunları mı bile.varmı bi açıklasında rahat bir uyku uyusak.memet istifanı et
﻿