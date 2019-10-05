Osmanlıspor’da milli sevinç

B u sezon lige genç bir kadroyla yola devam etme kararı alan ve TFF 1. Lig’de aldığı puanlarla dikkatleri üzerin çeken Osmanlıspor’da 2 oyuncu milli takıma çağrıldı. Bursaspor ve Menemenspor maçlarında attığı gollerle ön plana çıkan takımın golcü oyuncularından Erdem Çetinkaya ile orta sahanın yetenekli ismi Doğukan Efe’ye U19 takımından milli davet geldi. İki oyuncunun aday kadro içerisinde yer alması başta Osmanlıspor camiası olmak üzere oyuncuları sevindirdi.
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