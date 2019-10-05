Diyarbekirspor - Muğlaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Diyarbekirspor - Muğlaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 6. Haftasında Diyarbakır Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı SERKAN ERGÜN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Diyarbakır Stadyumu
Diyarbekirspor: İbrahim Has, Reşo Akın, Uğur Ayhan, Vedat Budak, Fikret Topaloğlu, Şevket Güngör, Ahmet Üçgün, Emre Kara, Güney Tutcuoğlu, Ali Han Tunçer, Mehmet Fuat Gölbaşı
Teknik Direktör:
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Muğlaspor: Yunus Emre Genç, Çağlayan Menderes, Mustafa Acar, Savaş Yorulmaz, Ramazan Özkabak, Anıl Yıldırım, Rıdvan Çelik, Murat Can Bölükbaşı, Batuhan Süer, Muhammed Emel, Sami Can Özkan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: SERKAN ERGÜN, BARIŞ ÇARDAKLI, SELİM KONUKÇU, HAKAN TEZCAN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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