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Diyarbekirspor - Muğlaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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DİYARBEKİRSPOR - MUĞLASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Diyarbekirspor - Muğlaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 3. Grup 6. haftasında Diyarbekirspor ile Muğlaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Diyarbekirspor - Muğlaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Diyarbekirspor - Muğlaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 6. Haftasında Diyarbakır Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı SERKAN ERGÜN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Diyarbakır Stadyumu

Diyarbekirspor: İbrahim Has, Reşo Akın, Uğur Ayhan, Vedat Budak, Fikret Topaloğlu, Şevket Güngör, Ahmet Üçgün, Emre Kara, Güney Tutcuoğlu, Ali Han Tunçer, Mehmet Fuat Gölbaşı

Teknik Direktör:

Muğlaspor: Yunus Emre Genç, Çağlayan Menderes, Mustafa Acar, Savaş Yorulmaz, Ramazan Özkabak, Anıl Yıldırım, Rıdvan Çelik, Murat Can Bölükbaşı, Batuhan Süer, Muhammed Emel, Sami Can Özkan

Teknik Direktör:

Hakem: SERKAN ERGÜN, BARIŞ ÇARDAKLI, SELİM KONUKÇU, HAKAN TEZCAN

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