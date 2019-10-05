İşte K.Maraşspor - Eyüpspor maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak K.Maraşspor - Eyüpspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. Haftasında 12 Şubat Stadyumunda oynanacak müsabakayı EFE TANRIVERDİ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 12 Şubat
K.Maraşspor: Özkan Karabulut, Hüseyin Cihan Avcu, Nuri Melih Mursal, Emrullah Yıldırım, Haluk Türkeri, Fatih Kamacı, Cerem Talha Dinçer, Gökhan Payal, Fatih Çiplak, Rıdvan Türker, Abdullah Topkara
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Eyüpspor: Alp Tutar, Göksu Alhas, Muharrem Doğan, Uğur Mustafa Türk, Berkan Burak Turan, Mahsun Çapkan, Gürcan Gözüm, Eren Taşkın, Muhammet Yeşil, Ali Aydın, Metehan Mertöz
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: EFE TANRIVERDİ, YAVUZ BAHADIR ORDU, EMİR KILIÇARSLAN, NECATİ SELÇUK ŞAHİN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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