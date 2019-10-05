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İşte K.Maraşspor - Eyüpspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE K.MARAŞSPOR - EYÜPSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte K.Maraşspor - Eyüpspor maçında ilk 11'ler

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. haftasında K.Maraşspor ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte K.Maraşspor - Eyüpspor maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak K.Maraşspor - Eyüpspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 6. Haftasında 12 Şubat Stadyumunda oynanacak müsabakayı EFE TANRIVERDİ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 12 Şubat

K.Maraşspor: Özkan Karabulut, Hüseyin Cihan Avcu, Nuri Melih Mursal, Emrullah Yıldırım, Haluk Türkeri, Fatih Kamacı, Cerem Talha Dinçer, Gökhan Payal, Fatih Çiplak, Rıdvan Türker, Abdullah Topkara

Teknik Direktör:

Eyüpspor: Alp Tutar, Göksu Alhas, Muharrem Doğan, Uğur Mustafa Türk, Berkan Burak Turan, Mahsun Çapkan, Gürcan Gözüm, Eren Taşkın, Muhammet Yeşil, Ali Aydın, Metehan Mertöz

Teknik Direktör:

Hakem: EFE TANRIVERDİ, YAVUZ BAHADIR ORDU, EMİR KILIÇARSLAN, NECATİ SELÇUK ŞAHİN

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