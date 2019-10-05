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İşte Samsunspor - Manisa Futbol Kulübü maçında ilk 11'ler
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İŞTE SAMSUNSPOR - MANİSA FUTBOL KULÜBÜ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Samsunspor - Manisa Futbol Kulübü maçında ilk 11'ler

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. haftasında Samsunspor ile Manisa Futbol Kulübü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Samsunspor - Manisa Futbol Kulübü maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Samsunspor - Manisa Futbol Kulübü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. Haftasında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÇAĞDAŞ ALTAY yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Yalçın Kılınç, Ramazan Çevik, İlyas Kubilay Yavuz, Ahmethan Köse, Gökhan Alsan, Ferhat Çulcuoğlu, Gökhan Meral, Erkam Reşmen, Bahattin Köse

Teknik Direktör:

Manisa Futbol Kulübü: Mustafa Çakır, Salih Zafer Kurşunlu, Onur Kolay, Umut Kaya, Zahit Fındık, Serdar Deliktaş, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Dilaver Güçlü, Oğuz Kocabal, Ömer Kahveci

Teknik Direktör:

Hakem: ÇAĞDAŞ ALTAY, UFUK UĞURLU, FERDİ KARADORUK, AYTAÇ GEÇGEL

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