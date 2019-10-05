İşte Samsunspor - Manisa Futbol Kulübü maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Samsunspor - Manisa Futbol Kulübü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. Haftasında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÇAĞDAŞ ALTAY yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Yalçın Kılınç, Ramazan Çevik, İlyas Kubilay Yavuz, Ahmethan Köse, Gökhan Alsan, Ferhat Çulcuoğlu, Gökhan Meral, Erkam Reşmen, Bahattin Köse
Teknik Direktör:
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Manisa Futbol Kulübü: Mustafa Çakır, Salih Zafer Kurşunlu, Onur Kolay, Umut Kaya, Zahit Fındık, Serdar Deliktaş, Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Dilaver Güçlü, Oğuz Kocabal, Ömer Kahveci
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ÇAĞDAŞ ALTAY, UFUK UĞURLU, FERDİ KARADORUK, AYTAÇ GEÇGEL
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