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Pazarspor - Gölcükspor
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PAZARSPOR - GÖLCÜKSPOR

Pazarspor - Gölcükspor

TFF 3. Lig 3. Grup 6. haftasında Pazarspor ile Gölcükspor Pazar İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Pazarspor - Gölcükspor

TFF 3. Lig 3. Grup 6. haftasında Pazarspor ile Gölcükspor Pazar İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Pazarspor:

Teknik Direktör:

Gölcükspor:

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

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