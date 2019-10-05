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Nevşehir Belediyespor - Modafenspor
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NEVŞEHİR BELEDİYESPOR - MODAFENSPOR

Nevşehir Belediyespor - Modafenspor

TFF 3. Lig 3. Grup 6. haftasında Nevşehir Belediyespor ile Modafenspor Nevşehir Gazi Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Nevşehir Belediyespor - Modafenspor

TFF 3. Lig 3. Grup 6. haftasında Nevşehir Belediyespor ile Modafenspor Nevşehir Gazi Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Nevşehir Belediyespor:

Teknik Direktör:

Modafenspor:

Teknik Direktör:

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