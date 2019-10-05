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Darıca G.Birliği - Batman Petrol
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DARICA G.BİRLİĞİ - BATMAN PETROL

Darıca G.Birliği - Batman Petrol

TFF 3. Lig 3. Grup 6. haftasında Darıca G.Birliği ile Batman Petrol Darıca İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Darıca G.Birliği - Batman Petrol

TFF 3. Lig 3. Grup 6. haftasında Darıca G.Birliği ile Batman Petrol Darıca İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Darıca G.Birliği:

Teknik Direktör:

Batman Petrol:

Teknik Direktör:

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