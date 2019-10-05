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Diyarbekirspor - Muğlaspor
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DİYARBEKİRSPOR - MUĞLASPOR

Diyarbekirspor - Muğlaspor

TFF 3. Lig 3. Grup 6. haftasında Diyarbekirspor ile Muğlaspor Diyarbakır Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Diyarbekirspor - Muğlaspor

TFF 3. Lig 3. Grup 6. haftasında Diyarbekirspor ile Muğlaspor Diyarbakır Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Diyarbekirspor:

Teknik Direktör:

Muğlaspor:

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

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