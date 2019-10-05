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Osmaniyespor FK - Malatya Yeşilyurt Belediyespor
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OSMANİYESPOR FK - MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR

Osmaniyespor FK - Malatya Yeşilyurt Belediyespor

TFF 3. Lig 3. Grup 6. haftasında Osmaniyespor FK ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor 7 Ocak Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Osmaniyespor FK - Malatya Yeşilyurt Belediyespor

TFF 3. Lig 3. Grup 6. haftasında Osmaniyespor FK ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor 7 Ocak Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Osmaniyespor FK:

Teknik Direktör:

Malatya Yeşilyurt Belediyespor:

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

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