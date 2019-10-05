﻿
Altındağ Belediyespor - Yozgatspor 1959 FK
﻿
Site İçi Arama
﻿

ALTINDAĞ BELEDİYESPOR - YOZGATSPOR 1959 FK

Altındağ Belediyespor - Yozgatspor 1959 FK

TFF 3. Lig 3. Grup 6. haftasında Altındağ Belediyespor ile Yozgatspor 1959 FK Çubuk İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

86 Okunma

Altındağ Belediyespor - Yozgatspor 1959 FK

TFF 3. Lig 3. Grup 6. haftasında Altındağ Belediyespor ile Yozgatspor 1959 FK Çubuk İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Altındağ Belediyespor:

Teknik Direktör:

Yozgatspor 1959 FK:

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

﻿

ETİKETLER
Altındağ Belediyespor - Yozgatspor 1959 FK
68 Aksaray Belediye Spor - Çankaya FK
Utaş Uşakspor - Etimesgut Bld.
Ankara Demirspor - Sivas Belediyespor
Hacettepe Spor - Sancaktepe Futbol Kulübü
Pendikspor - Bak SK
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿