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Payasspor - Cizrespor
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PAYASSPOR - CİZRESPOR

Payasspor - Cizrespor

TFF 3. Lig 2. Grup 6. haftasında Payasspor ile Cizrespor Payas İlçe Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Payasspor - Cizrespor

TFF 3. Lig 2. Grup 6. haftasında Payasspor ile Cizrespor Payas İlçe Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Payasspor:

Teknik Direktör:

Cizrespor:

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

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Payasspor - Cizrespor
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