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ELAZIĞ BELEDİYE SPOR FK - Turgutluspor
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ELAZIĞ BELEDİYE SPOR FK - TURGUTLUSPOR

ELAZIĞ BELEDİYE SPOR FK - Turgutluspor

TFF 3. Lig 2. Grup 6. haftasında ELAZIĞ BELEDİYE SPOR FK ile Turgutluspor Gençlik Merkezi Sentetik Sahası Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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ELAZIĞ BELEDİYE SPOR FK - Turgutluspor

TFF 3. Lig 2. Grup 6. haftasında ELAZIĞ BELEDİYE SPOR FK ile Turgutluspor Gençlik Merkezi Sentetik Sahası Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

ELAZIĞ BELEDİYE SPOR FK:

Teknik Direktör:

Turgutluspor:

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

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ELAZIĞ BELEDİYE SPOR FK - Turgutluspor
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