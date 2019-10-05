﻿
Ağrı 1970 Spor - Belediye Derince Spor
﻿
Site İçi Arama
﻿

AĞRI 1970 SPOR - BELEDİYE DERİNCE SPOR

Ağrı 1970 Spor - Belediye Derince Spor

TFF 3. Lig 2. Grup 6. haftasında Ağrı 1970 Spor ile Belediye Derince Spor Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

79 Okunma

Ağrı 1970 Spor - Belediye Derince Spor

TFF 3. Lig 2. Grup 6. haftasında Ağrı 1970 Spor ile Belediye Derince Spor Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Ağrı 1970 Spor:

Teknik Direktör:

Belediye Derince Spor:

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

﻿

Ağrı 1970 Spor - Belediye Derince Spor
Belediye Derince Spor - Kocaelispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Belediye Derince Spor - Kocaelispor
Erokspor - Belediye Derince Spor
Erokspor - Belediye Derince Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
İşte Belediye Derince Spor - Kemerspor 2003 maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿