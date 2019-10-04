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ALTAY - BURSASPOR

Altay - Bursaspor

TFF 1. Lig 7. haftasında Altay ile Bursaspor Menemen İlçe Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Altay - Bursaspor

TFF 1. Lig 7. haftasında Altay ile Bursaspor Menemen İlçe Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Altay:

Teknik Direktör:

Bursaspor:

Teknik Direktör:

Hakem: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU, ORKUN AKTAŞ, MEHMET ALİ AKKOR, ŞEREF TAŞTAN

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