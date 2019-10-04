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FENERBAHÇE - ANTALYASPOR

Fenerbahçe - Antalyaspor

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Fenerbahçe - Antalyaspor

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Fenerbahçe:

Teknik Direktör:

Antalyaspor:

Teknik Direktör:

Hakem: YAŞAR KEMAL UĞURLU, KEREM ERSOY, SERKAN OK, YİĞİT ARSLAN

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