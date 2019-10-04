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BTC Turk Y.Malatyaspor - Yukatel Denizlispor
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BTC TURK Y.MALATYASPOR - YUKATEL DENİZLİSPOR

BTC Turk Y.Malatyaspor - Yukatel Denizlispor

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında BTC Turk Y.Malatyaspor ile Yukatel Denizlispor Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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BTC Turk Y.Malatyaspor - Yukatel Denizlispor

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 7. haftasında BTC Turk Y.Malatyaspor ile Yukatel Denizlispor Yeni Malatya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

BTC Turk Y.Malatyaspor:

Teknik Direktör:

Yukatel Denizlispor:

Teknik Direktör:

Hakem: BÜLENT BİRİNCİOĞLU, İLKER TAKPAK, ABDULLAH BORA ÖZKARA, MUSTAFA AYDIN

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