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Isaac Promise Hayatını kaybetti
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ISAAC PROMİSE HAYATINI KAYBETTİ

Isaac Promise Hayatını kaybetti

Gençlerbirliği'nin Türk futboluna kazandırdığı Isaac Promise vefat etti.

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Ülkemizde Gençlerbirliği, Trabzonspor, Manisaspor, Antalyaspor gibi takımlarda forma giyen Isaac Promise'in hayatını kaybettiği açıklandı. 1987 doğumlu Isaac son olarak ABD 2. Lig'de Austin Bold'da forma giyiyordu.
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