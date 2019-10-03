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Keçiörengücü, Siirt'i Aktepe'de ağırlayacak
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KEÇİÖRENGÜCÜ, SİİRT'İ AKTEPE'DE AĞIRLAYACAK

Keçiörengücü, Siirt'i Aktepe'de ağırlayacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekiminde, başkent temsilcisi Keçiörengücü'nün rakibi Siirt İl Özel İdaresi oldu.

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Aktepe'de Kaybetmiyor

Ziraat Türkiye kupası'nda 3. turda Hatayspor'a konuk olan Siirt İl Özel İdaresi maçı 1-0 kazanmış ve Hatayspor'u kupa dışına itmişti. Keçiörengücü ise Somaspor deplasmanında 2-1 kazanarak 4. tura yükselmişti. Keçiörengücü, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımla maçın 30 Ekim'de Aktepe stadyumu'nda oynanacağını belirtti. Öte yandan Keçiörengücü, son 29 iç saha maçında Aktepe'de kaybetmeyerek büyük bir başarıya imza attı.

 

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