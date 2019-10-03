PFDK'den Diyadin'e 5 maç ceza

PFDK'den flaş MKE Ankaragücü teknik direktörü Metin Diyadin kararı...

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 03.10.2019 tarih ve 15 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, 29.09.2019 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka sonrası karma alanda yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/12. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi ERDEM KEMALOĞLU'nun, 29.09.2019 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu SILVIU LUNG'un, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 28.09.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106, 107, 108, GÜNEY TRİBÜN 118, 119, 120, 121 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 28.09.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 418, 419, 420 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 29.09.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL Kulübünün, 30.09.2019 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü teknik sorumlusu METİN DİYADİN'in, 29.09.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve tedbire uymama eylemi nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 46.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

8- OSMANLISPOR FK'nın, 29.09.2019 tarihinde oynanan EKOL GÖZ MENEMENSPOR - OSMANLISPOR FK TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- GİRESUNSPOR Kulübünün, 29.09.2019 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR - GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- VANSPOR FK'nın, 29.09.2019 tarihinde oynanan VANSPOR FK - PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada VANSPOR FK'nın, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada VANSPOR FK'nın, stadyuma biletsiz ve kapasitesinin üzerinde seyirci alınmasından dolayı 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada VANSPOR FK başkanı SERVET YENİTÜRK'ün, müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle 200 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 34.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- UŞAKSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü TOLGA DOĞANTEZ'in, 29.09.2019 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYESPOR - UŞAKSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- TUZLASPOR A.Ş.'nin, 29.09.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş. - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, stadyumda anons sisteminin çalışır vaziyette bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübünün, 29.09.2019 tarihinde oynanan EYÜPSPOR - BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka organizasyon toplantısında ve müsabaka saatinde en az 2 adet forma setini yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- YENİ ÇORUMSPOR A.Ş.'nin, 29.09.2019 tarihinde oynanan YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. - PENDİKSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- PENDİKSPOR Kulübü masörü FATİH KARAÇAYIR'ın, 29.09.2019 tarihinde oynanan YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. - PENDİKSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 29.09.2019 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER - ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 29.09.2019 tarihinde oynanan SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.'nin, 29.09.2019 tarihinde oynanan SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- ERZİNSPOR A.Ş. görevlisi SÜLEYMAN BALTACI'nın, 29.09.2019 tarihinde oynanan ERZİNSPOR A.Ş. - ŞİLE YILDIZSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- YENİ ORDUSPOR Kulübünün, 29.09.2019 tarihinde oynanan YENİ ORDUSPOR - KIZILCABÖLÜKSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, yedek kulübesinde doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- Cİ GROUP BUCA Kulübünün, 29.09.2019 tarihinde oynanan Cİ GROUP BUCA - 68 AKSARAY BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- CİZRESPOR Kulübünün, 29.09.2019 tarihinde oynanan CİZRESPOR - ELAZIĞ BELEDİYESPOR FK TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CİZRESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CİZRESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CİZRESPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CİZRESPOR Kulübünün, stadyuma biletsiz ve kapasitesinin üzerinde seyirci alınmasından dolayı 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CİZRESPOR Kulübü antrenörü FATİH AZAK'ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- ELAZIĞ BELEDİYESPOR FK sporcusu ARİF ŞAHİN'in, 29.09.2019 tarihinde oynanan CİZRESPOR - ELAZIĞ BELEDİYESPOR FK TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- ALTINDAĞ BELEDİYESPOR Kulübünün, 29.09.2019 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR - ALTINDAĞ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- 1954 KELKİT BELEDİYESPOR Kulübünün, 29.09.2019 tarihinde oynanan 1954 KELKİT BELEDİYESPOR - BAYRAMPAŞA TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



PFDK Başkanı

Av. Aytaç YÜKSEL"