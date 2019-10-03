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Spor Ankara bu akşam saat 20.00'da
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SPOR ANKARA BU AKŞAM SAAT 20.00'DA

Ankara amatör futbolunun konuşulduğu tek program Spor Ankara'nın bugünki konuğu TÜFAD Ankara Şube Başkan Yardımcısı Derya Doğru.

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 AASKF Başkanı Murat Kandazoğlu ile Gazeteci Merve Kılıç bu akşam 20:00'da Klasspor TV ekranlarında konukları TÜFAD Ankara Şube Başkan Yardımcısı Derya Doğru ile birlikte Ankara amatör sporunu masaya yatıracak BAL, SAL ve diğer amatör liglerde oynayan takımların durumlarını değerlendirecekler. Kaçırmayın...

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