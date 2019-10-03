Güçlü Yorum'da Ankara derbisi konuşuldu

Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas ve Gazeteci Nihat Uçar'ın hazırlayıp sunduğu MKE Ankaragücü'nün konuşulduğu tek program Güçlü Yorum'un bu haftaki konuğu Sporanki Genel Yayın Yönetmeni Orhan Sal oldu.

Duayenler, Klasspor TV ekranlarında tarihi Ankara derbisini masaya yatırdı.

"Sal: Bizim için anlamlı bir maçtı."

Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, ülkemizde kavgalı olmayan takım olmadığını belirterek Ankara takımlarının yaşadığı derbilerin farklı olduğunu ve derbilerin keyifli, kardeşlik havasında geçtiğini vurguladı.

Ankara derbilerinin farklı geçtiğini söyleyen Sporanki Genel Yayın Yönetmeni Orhan Sal, derbi için "Bizim için anlamlı bir maçtı." dedi.

"MKE Ankaragücü'nün görünmeyen protestosu vardı."

MKE Ankaragücü'nün derbi boyuncaa takımı destekleyip maç bitince protestolara başladıklarını belirten Atlas, ayrıca MKE Ankaragücü'nün görünmeyen bir protestosunu gözlemlediğini söyledi. İlhan Cavcav döneminden de bahseden Atlas, "İlhan Başkan'ı motive edecek şey Ankaragücü'nün şampiyonluğuydu." dedi. Sal ise İlhan Cavcav geldiğinde Gençlerbirliği'nin kötü bir durumda olduğunu ve Cavcav'ın, takımı bugünlere getirdiğine değindi.

"Maçın özeti atamayana atarlar oldu."

Sal, Mustafa Kaplan'ın maç sonundaki kısa basın açıklamasına atıfta bulunarak maçın özetinin atamayana atarlar cümlesi olduğunu söyledi. Gençlerbirliği'nin 2-3 pozisyon kaçırdığını belirten Sal, ilk yarı ile ikinci yarının çok farklı olduğunu ve MKE Ankaragücü'nün demoralize olunca toparlaması zor bir takım olduğundan bahsetti. MKE Ankaragücü'nün hücum konusunda zayıf bir takım olduğunu söyleyen Sal, Gençlerbirliği'nin ilk yarı gibi oynasa maçı alabileceğinden söz etti.