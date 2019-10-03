Botaş Euroleague'e Veda etti

FIBA Kadınlar EuroLeague elemesi ikinci maçında BOTAŞ deplasmanda ARKA Gdynia’ya konuk oldu. Botaş, rakibine 84-75 mağlup olarak Euroleague'e veda etti. İlk yarısı 42-42 sona eren maçı 84-75'lik skorla mağlup tamamlayan BOTAŞ, ilk maçı da kendi sahasında 72-88 kaybetti ve bu skorla EuroLeague’e eleme aşamasında veda etmiş oldu.