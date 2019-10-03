﻿
Ankara takımlarının Kupada rakipleri belli oldu
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARA TAKIMLARININ KUPADA RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Ankara takımlarının Kupada rakipleri belli oldu

Başkent temsilcilerinin Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. turdaki rakipleri belli oldu.

272 Okunma

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi bugün saat 11.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Maçlar 29, 30 ve 31 Ekim tarihlerinde oynanacak ve tek maçlı eleminasyon sistemi uygulanacak. 

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu eşleşmeleri şöyle:

Gaziantep FK - Turgutluspor

Aytemiz Alanyaspor - İnegölspor

Bayburt Özel İdare Spor - Bursaspor

Kırklarelispor - MKE Ankaragücü

Fatih Karagümrük - Bandırmaspor

Hekimoğlu Trabzon - Ekol Göz Menemenspor

Payasspor - Manisa FK

İstikbal Mobilya Kayserispor - Bayrampaşa

1074 Çankırıspor - Çaykur Rizespor

Adanaspor - Diyarbekirspor

Keçiörengücü - Siirt İl Özel İdaresi Spor

Altay - Görelespor

Altınordu - Amed Sportif Faaliyetler

Eyüpspor - İttifak Holding Konyaspor

Gençlerbirliği - Esenler Erokspor

Van Spor FK - Sancaktepe FK

Başkent Akademi FK - Demir Grup Sivasspor

Göztepe - Sivas Belediyespor

Niğde Anadolu FK - Antalyaspor

Yukatel Denizlispor - İçel İdmanyurduspor

Kemerspor 2003 - Kasımpaşa

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor

Karacabey Belediyespor - Tuzlaspor

Gümüşhanespor - Yılport Samsunspor

Kastamonuspor - 26 Anagold 24Erzincanspor

İstanbulspor - Büyükçekmece Tepecikspor

Tarsus İdmanyurdu - Fenerbahçe
Güçlü Yorum'da Ankara derbisi konuşuldu
Ayağa kalkmak istiyoruz
Gençlerbirliği'nde çalışmalar sürüyor
7'inci hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Orhan Sal bugün Güçlü Yorum'da
Gençlerbirliği maç biletleri satışa çıkıyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿