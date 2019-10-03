Ankara takımlarının Kupada rakipleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi bugün saat 11.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Maçlar 29, 30 ve 31 Ekim tarihlerinde oynanacak ve tek maçlı eleminasyon sistemi uygulanacak.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu eşleşmeleri şöyle:
Gaziantep FK - Turgutluspor
Aytemiz Alanyaspor - İnegölspor
Bayburt Özel İdare Spor - Bursaspor
Kırklarelispor - MKE Ankaragücü
Fatih Karagümrük - Bandırmaspor
Hekimoğlu Trabzon - Ekol Göz Menemenspor
Payasspor - Manisa FK
İstikbal Mobilya Kayserispor - Bayrampaşa
1074 Çankırıspor - Çaykur Rizespor
Adanaspor - Diyarbekirspor
Keçiörengücü - Siirt İl Özel İdaresi Spor
Altay - Görelespor
Altınordu - Amed Sportif Faaliyetler
Eyüpspor - İttifak Holding Konyaspor
Gençlerbirliği - Esenler Erokspor
Van Spor FK - Sancaktepe FK
Başkent Akademi FK - Demir Grup Sivasspor
Göztepe - Sivas Belediyespor
Niğde Anadolu FK - Antalyaspor
Yukatel Denizlispor - İçel İdmanyurduspor
Kemerspor 2003 - Kasımpaşa
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor
Karacabey Belediyespor - Tuzlaspor
Gümüşhanespor - Yılport Samsunspor
Kastamonuspor - 26 Anagold 24Erzincanspor
İstanbulspor - Büyükçekmece Tepecikspor
Tarsus İdmanyurdu - Fenerbahçe
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