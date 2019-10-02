Gençlerbirliği'nde çalışmalar sürüyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7'inci haftasında Eryaman Stadı'nda oynanacak Gençlerbirliği - Galatasay maçı öncesi hazırlıklarına 1 gün dinlendikten sonra başlamıştı. Gençlerbirliği,günü akşam saatlerinde yaptığı tek anrenmanla geçirdi. Isınma koşusu ve hareketleri ile başlayan antrenman, daha sonra dar alanda 5'e 2 top kapma oyunu ile devam etti.

Yaklaşık doksan dakika süren antrenman son bölümde yapılan taktik çalışma ile tamamlandı.