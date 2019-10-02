7'inci hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Sivasspor Kulübü, Alanyaspor maçından bu yana yoğun bir şekilde hakem ve VAR eleştirisi yapmaktaydı. TFF Merkez Hakemler Kurulu, Süper Lig'in 7. haftasında oynayacak takımların hakemlerini bildiren bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre

bu hafta oynanacak olan Sivasspor - Ankaragücü maçına genç hakemlerden Atilla Karaoğlan, Gençlerbirliği - Galatasaray maçına da Halil Umut Meler atandı. Diğer takımların atamaları ise şöyle:

4 Ekim Cuma:

20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: Bülent Birincioğlu

20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

5 Ekim Cumartesi:

15.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat

17.30 Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor: Cüneyt Çakır

6 Ekim Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

16.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Medipol Başakşehir: Koray Gençerler

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Hüseyin Göçek