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Orhan Sal bugün Güçlü Yorum'da
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ORHAN SAL BUGÜN GÜÇLÜ YORUM'DA

Ankaragücü'nün konuşulduğu tek program Güçlü Yorum'un bu akşamki konuğu Sporanki Genel Yayın Yönetmeni Orhan Sal.

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 Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas ve Gazeteci Nihat Uçar'ın hazırlayıp sunduğu Güçlü Yorum'un bu akşamki konuğu Sporanki Genel Yayın Yönetmeni Orhan Sal.

 Bu akşam 20:00'da duayenler Klasspor TV ekranlarında derbiyi masaya yatıracak.

Kaçırmayın....

 

https://goo.gl/XaPmpu

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