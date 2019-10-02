Gençlerbirliği maç biletleri satışa çıkıyor

Cumartesi günü Eryaman Stadı’nda Gençlerbirliği'nin Galatasaray ile karşılaşacağı maçın biletleri bugün 11.00’den itibaren satışa çıktı.
Misafir tribün biletleri ise bugün 16:00'da satışa çıkacak.
Maçta açılacak tribünler ve bilet fiyatları şu şekilde olacak:
Sağ kale arkası (Güney tribün) : 75 TL
Maraton (Doğu Tribün) : 100 TL
Kapalı tribün (Batı tribün) : 150 TL
Misafir tribün: 90 TL
Fiyatlara hizmet bedeli dahil değildir.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.