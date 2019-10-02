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Gençlerbirliği maç biletleri satışa çıkıyor
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GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKIYOR

Gençlerbirliği maç biletleri satışa çıkıyor

Cumartesi günü oynanacak Gençlerbirliği - Galatasaray maç biletleri satışa çıkıyor.

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Cumartesi günü Eryaman Stadı’nda Gençlerbirliği'nin Galatasaray ile karşılaşacağı maçın biletleri bugün 11.00’den itibaren satışa çıktı.

Misafir tribün biletleri ise bugün 16:00'da satışa çıkacak.

Maçta açılacak tribünler ve bilet fiyatları şu şekilde olacak:

 

Sağ kale arkası (Güney tribün) : 75 TL

Maraton (Doğu Tribün) : 100 TL

Kapalı tribün (Batı tribün) : 150 TL

Misafir tribün: 90 TL

 

Fiyatlara hizmet bedeli dahil değildir.
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