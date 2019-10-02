Başkent ekibi çalışmalara başladı

Başkent ekibi bir günlük izinin ardından bugün çalışmalarına başladı.
Isınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra 5’e 2 top kapma oyunu ile sürdü. Yaklaşık bir saat Mustafa Kaplan yönetiminde geçen antrenman son bölümde yapılan çift kale maç ile noktalandı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.