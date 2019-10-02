Başkent ekibi çalışmalara başladı

Başkent ekibi bir günlük izinin ardından bugün çalışmalarına başladı.

Isınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra 5’e 2 top kapma oyunu ile sürdü. Yaklaşık bir saat Mustafa Kaplan yönetiminde geçen antrenman son bölümde yapılan çift kale maç ile noktalandı.