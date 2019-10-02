C Blok'ta Başkent derbisi konuşuldu

Özhan Yüksel ve Gökhan Yüksel'in hazırlayıp sunduğu C Blok 7. Bölüm'de tarihi Başkent derbisi masaya yatırıldı. Gençlerbirliği'nin durum değerlendirilmesinin yapıldığı C Blok'ta Yüksel kardeşler, derbi sonucuna göre değerlendirmeler yaptılar.

"Geçiş oyunu oynayamadık."

Gençlerbirliği'nin derbide topa sahip olamadığını söyleyen Özhan Yüksel, "Ankaragücü derbisinde geçiş oyunu oynayamadık." dedi. Yüksel, oyuncular hakkında şu sözlerle değerlendirmelerde bulundu: "Bogdan Stancu,ince işleri sever, set oyununda yardımcı olur. Floyd Ayite ise tam bir kanat, seri oyuncu. Ayite tercihi yanlıştı. Atakları bitiremediler.Geçiş oyununda şuursuzluk vardı. İlk yarı pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik. Polomat'ı çizgiye indirdik ve ekmeğini yedik."

Gökhan Yüksel, derbide set oyunu denenmesi gerektiğini belirtirken, "Ankaragücü, 2'inci bölgeyi hızlı geçti. Köşe vuruşundan en fazla golü yiyen takım olduk. Duran toptan verim alamıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kaplan'ın açıklamaları istifa sinyali gibiydi."

Özhan Yüksel, Mustafa Kaplan'ın maç sonu açıklamalarının maç sonu açıklamalarının istifa sinyali gibi olduğunu belirtti. Yüksel Kaplan'ın açıklamalarıyla ilgili "Kaplan gitsin ya da kalsın demiyoruz. Ama 6 maçlık karnesi kötü. Başakşehir maçını Kaplan'ın hatasıyla kaybettik. Set oyununu beceremeyerek kendi ayağımıza sıkıyoruz. Kaplan, rakiplere uyarlamıyor kendini." diye konuştu.

"Galatasaray oyunumuza uygun bir takım."

Yüksel, Galatasaray'ın stoper sorunları olduğundan ve Paris Saint Germen maçının Galatasaray'ı yorabileceğinden bahsetti ve "Galatasaray bizim oyunumuza uygun bir rakip." diye ekledi. Yüksel, Diallo'nun Galatasary maçında oynayamayabileceğinin sinyalini verdi.