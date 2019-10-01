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Metin Diyadin Disipline sevk edildi
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METİN DİYADİN DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Metin Diyadin Disipline sevk edildi

MKE Ankaragücü Teknik direktörü Metin Diyadin, disipline sevk edildi.

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TFF, 1 Ekim 2019 itibariyle disiplin sevklerini açıkladı. Açıklamada, "MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü teknik sorumlusu METİN DİYADİN'in 29.09.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 30.09.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." denildi. 

 
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