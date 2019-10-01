Haftanın Nabzı'nda derbi konuşuldu.

Haftalık maç analizlerinin yapıldığı program Haftanın Nabzı'nda bu hafta Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas ve Gazeteci Müjdat Yalman Pazar günü oynanan MKE Ankaragücü'nün Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ettiği tarihi Ankara derbisini masaya yatırdılar.

"Yalman : Murat Cavcav sürekli hata yapıyor."

İki takımın oyun anlayışının farklı olmadığını ve iki takımın da yediği gollerin ilginç olduğunu söyleyen Yalman, sözlerinde "Gençlerbirliği ilk 15 dakikada iyiydi, bu durum Ankaragücü'ne yaradı. Ankaragücü taraftar desteğini iyi kullandı. İlhan Parlak her yerde gol atıyor. Korcan maçın kaderini tayin etti." ifadelerine yer verdi. Yalman, " Atamayana atarlar durumu oldu. Gençlerbirliği acil maç kazanmalı. Galatasaray maçı kırılma noktası olacak. Teknik direktörün gitmesi gerek . Murat Cavcav sürekli hata yapıyor." dedi.

"Atlas: Berat, neden sürekli oynamıyor."

Bülent Atlas oyuncuların durumlarını değerlendirirken Soner Dikmen, Rahmetullah Berişbek ve Berat Ayberk Özdemir'in niye sürekli oynamadığını sorguladı. Atlas: "Hani genç oyuncular oynayacaktı? Bogdan Stancu'nun ilk 11'de çıkması lazım. " dedi.

"Diyadin: Çizgi ihlalinden dolayı atıldım."

Haftanın Nabzı'a telefon ile bağlanan Metin Diyadin, önemli açıklamalar yaptı. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Rotasyon sıkıntılarımızın olduğunu bile bile göreve geldik. Bu zor süreci motivasyonla geçirebiliriz. Son 2 haftadır toparlandık ve iyi mücadele ediyoruz.Oyuncularımla olan birliktelik ve kazanma azmi en önemli olan şey. Taraftar desteğimiz de önemli. Gençlerbirliği, beklediğimiz gibi geçti maç. Onların kadro derinliği daha fazla ve kötü oynadıklarını düşünmüyorum. Doğru oyunu oynadık. Geniş alanda oynama şansımız zaten yoktu. İlk yarıda öne geçebilirlerdi. Bizde ikinci golden sonra üç ve dört yapabilirdik. Ankaragücü, bu tip maçları iyi oynar ve isteyerek kazanmıştır. Kadro derinliği dezavantajımızı mücadelemizle yendik." dedi.Diyadin, "Berke çok sessiz bir çocuk. Daha çok genç, biraz pişmesi lazım. Doğru zamanda kullanılmalı. Teknik ve fiziksel olarak biraz daha gelişmeli. Bu hafta kadroya da aldık Berke'yi. Scarione ise idmanlara ben geldiğimde başladı. İsteği yerinde ve pozitif oyuncu. Geçen hafta sakatlığı vardı, bu hafta yine kadroya aldık. Onu kesinlikle kazanmalıyız ve süre vermeliyiz. Yavaş yavaş monte edeceğiz takıma Scarione'yi." açıklamaları yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Maçtan sonra temsilcilerle konuştuk. Gözlemci raporunda da bahsediliyor. Faul atışı öncesi, anlık tepki gösterdim ve bir adım attım. O ara çizgiyi aşmışım. Hakem uyarmadı bile, sarı kart verebilirdi. Çünkü art niyet, küfür yok. Olay sadece çizgi ihlali. Direkt dışarı atılmam doğru değildi diye düşünüyorum." dedi.

"Erdener Karatas: " Keçiörengücü playy-offu zorlar."

Haftanın Nabzı'na telefonla canlı bağlanan Süper Lig Yolu Genel Yayın Yönetmeni Erdener Karatas, lig takımlarının durumunu değerlendirdi. Karatas, " Aktepe stadına alışmış bir takım var. Keçiörengücü playy-offu zorlar."dedi.