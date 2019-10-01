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Hacettepe'nin yeni hocası Avni Okumuş
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HACETTEPE'NİN YENİ HOCASI AVNİ OKUMUŞ

Hacettepe'nin yeni hocası Avni Okumuş

Hacettepe'de Gökhan Gedikali'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Avni Okumuş getirildi.

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2. Lig Beyaz grupta 1 puanla 17. sırada bulunan Hacettepe'de teknik direktörlük koltuğuna Avni Okumuş getirildi. 

Avni Okumuş kimdir? 

26 Ocak 1960 Trabzon doğumlu olan Teknik Direktör Avni Okumuş uzun yıllar Gençlerbirliği'nde de forma giydikten sonra tekrar bu takımda alt yapı antrenörü olarak görev yaptı. Yardımcı Antrenör Erol Tokgözler ise 1 Şubat 1972 Sivas doğumlu olup, uzun yıllar Gençlerbirliği'nde ve Hacettepe'de yardımcı antrenörlük görevi yaptı.

 
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