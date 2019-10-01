Gençlerbirliği hocaları Klasspor TV'deydi

Klasspor TV ekibi, Türkiye'nin futbolcu fabrikası olan Gençlerbirliği Cüneyt Üstündağ Futbol Okulu'ndaydı. Gençlerbirliği'nin birbirinden değerli alt yapı hocaları, Klasspor TV izleyicileri için konuştu. Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas'ın sorularını yanıtlayan hocalar, Türkiye futbolundaki alt yapı sorunlarıyla ilgili görüşlerini dile getirdi.

" Taşkın Aksoy: Gençlerbirliği, her zaman iyi bir isim iyi bir markadır."

Türkiye'ye yeni gelen ve 4 yıl Süper Lig'de de görev almış olan Gençlerbirliği alt yapı hocası Taşkın Aksoy, Gençlerbirliği'nde bulunmaktan ve konumundan mutlu olduğunu dile getirdi. Kulüplerin günü kurtarmaya çalıştığını belirten Aksoy, "Gençlerbirliği, her zaman iyi bir isim ve iyi bir markadır." dedi. Almanya'dan gelen ve Almanya futboluna hakim olan Aksoy, Almanya ve Türkiye futbolunu karşılaştırırken “Buradaki futbolcularımız Almanya’ya göre dezavantajla başlıyor. Futbolcular, Almanya’ya göre 4 yıl geç futbola başlıyorlar. Burada birçok takımın tesis problemleri var. Ama doğuştan gelen futbola yatkınlık, Türk futbolcularının avantajı." ifadelerini kullandı. MEB ve Spor Bakanlığı'nın birlikte çalışması gerektiğini söyleyen Taşkın, Türkiye'de eğitim sisteminde değişikliğe gidilmesi gerektiğini savundu.

"Erol Tokgözler: Oyuncu olmasa bile iyi bir taraftar yetiştiriyoruz."

Gençlerbirliği alt yapı hocası Erol Tokgözler, Gençlerbirliği Futbol Okulu'nun çok büyük bir marka olduğunu, "Gençlerbirliği'nden daha sempatik bir takım şimdiye kadar duymadım." sözleriyle vurguladı. Tokgözler, oyuncu olarak başarılı olanların kulübü sevdiğini, başarılı olmayanların ise takıma karşı kırgınlığının olduğunu belirtti. Tokgözler, bu durum için kulübün takıma aidiyet hissetirecek uygulamalara gitmesi gerektiği önerisinde bulundu ve Gençlerbirliği'nin oyuncu olmasa bile iyi bir taraftar yetiştirdiğini vurguladı. Tokgözler'e kulübün eksiklikleri sorulduğunda "Gençlerbirliği'nin eksiklerinden önce sistemin eksiklikleri önemli. Yetkililerin bilgisi yok, bilgililerin yetkisi yok, sözü durumu açıklıyor." yanıtını verdi.

"Kürşat Koca : Bizim futbol okulumuz Türkiye'nin en iyi futbol okullarından biri."

İrfan Can Kahveci'nin hocalığını yapmış olan Kürşat Koca, A takım antrenörlerinin maaşının düşük olduğu görüşünü dile getirdi. A takım antrenörleri vefakar ve cefakar diyen Koca, işin kaymağını ise oyuncunun son antrenörünün yediğini savundu. Gençlerbirliği Cüneyt Üstündağ Futbol Okulu'nun Türkiye'nin en iyi futbol okulu olduğunu vurgulayan Koca, bilinçli veli sayısının az olduğundan da yakındı.