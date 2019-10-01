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MKE Ankaragücü Akyurt'a futbol okulu açtı
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MKE ANKARAGÜCÜ AKYURT'A FUTBOL OKULU AÇTI

MKE Ankaragücü Akyurt'a futbol okulu açtı

MKE Ankaragücü Spor Kulübü, Pursaklar ve Çubuk'un ardından Akyurt'ta da geleceğin futbol yıldızlarının yetiştirileceği futbol okulunu açtı.

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Geçtiğimiz yıl Pursaklar altyapı okulunda 7 futbolcuyu altyapıya kazandıran Ankaragücü, Akyurt'ta da futbol okulu açarak altyapısını güçlendirdi. 

 
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