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Çankaya FK son anlarda yıkıldı
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ÇANKAYA FK SON ANLARDA YIKILDI

Çankaya FK son anlarda yıkıldı

TFF 3. lig 1. grupta mücadele eden Çankaya Futbol Kulübü, 24 Erzincanspor'a kendi evinde 1-0 mağlup oldu.

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TFF 3. lig 1. grupta yer alan başkent temsilcisi Çankaya FK, kendi evinde ağırladığı Anagold 24 Erzincanspor'a 1-0 mağlup oldu. Son dakikalarda gelen gol Çankaya'yı yıktı. Maçın tek golü 83. dakikada Burak Aydın'dan geldi. 5 haftası biten ligde, 24 Erzincanspor puanını 8'e yükseltirken, Çankaya Fk ise 4 puanla 15. sırada yer aldı. 

 

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