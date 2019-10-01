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C Blok bugün 20:00'da
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C BLOK BUGÜN 20:00'DA

Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok'ta bu hafta Özhan Yüksel ve Gökhan Yüksel geçtiğimiz günlerde yapılan derbiyi masaya yatıracaklar.

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 Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok'ta bu hafta Özhan Yüksel ve Gökhan Yüksel geçtiğimiz günlerde yapılan derbiyi masaya yatıracaklar ve önümüzdeki Gençlerbirliği - Galatasaray maçını konuşacaklar. Gençlerbirliği neden mağlup oldu? Gençlerbirliği şanssızlığı nasıl yenecek? Derbide hatalı pozisyonlar nelerdi? Kadro konusunda Gençlerbirliği'nin ne gibi sıkıntıları var? Önümüzdeki Galatasaray maçından beklentiler ne yönde?

Hepsi bu akşam Klasspor TV'de sizlerle....

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