C Blok bugün 20:00'da

Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok'ta bu hafta Özhan Yüksel ve Gökhan Yüksel geçtiğimiz günlerde yapılan derbiyi masaya yatıracaklar ve önümüzdeki Gençlerbirliği - Galatasaray maçını konuşacaklar. Gençlerbirliği neden mağlup oldu? Gençlerbirliği şanssızlığı nasıl yenecek? Derbide hatalı pozisyonlar nelerdi? Kadro konusunda Gençlerbirliği'nin ne gibi sıkıntıları var? Önümüzdeki Galatasaray maçından beklentiler ne yönde?
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