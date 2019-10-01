"Alt Ligler" 15:00'da başlıyor

1. Lig, 2. Lig, 3. Lig takımlarının da artık bir programı var...

Alt Lig takımlarının masaya yatırılacağı program "Alt Ligler" bugün saat 15:00'da Klasspor TV'de yayın hayatına başlıyor.

Bundan sonra her Salı 15:00'da Klasspor TV ekranlarında Mert Dokuzoğlu ve Gökalp Metin, alt lig maçlarını değerlendirecek.

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https://goo.gl/XaPmpu

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