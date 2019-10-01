﻿
"Alt Ligler" 15:00'da başlıyor
﻿
Site İçi Arama
﻿

"ALT LİGLER" 15:00'DA BAŞLIYOR

Alt Lig maçlarının değerlendirildiği "Alt Ligler" bugün yayın hayatına başlıyor.

273 Okunma

 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig takımlarının da artık bir programı var...

 Alt Lig takımlarının  masaya yatırılacağı program "Alt Ligler" bugün saat 15:00'da Klasspor TV'de yayın hayatına başlıyor.

Bundan sonra her Salı 15:00'da Klasspor TV ekranlarında Mert Dokuzoğlu ve Gökalp Metin, alt lig maçlarını değerlendirecek.

Kaçırmayın...

 

https://goo.gl/XaPmpu

Türkiye'nin ilk İnternet Spor Televizyonu Klasspor TV'nin Youtube hesabını takip ederek bize destek olabilirsiniz.

Web Sitemiz: http://www.klasspor.tv

Facebook Adresimiz : https://www.facebook.com/KlassporTV/

Twitter Adresimiz: https://www.twitter.com/KlassporTV/

İnstagram Adresimiz: https://www.instagram.com/KlassporTV/

ETİKETLER
Hacettepe'nin yeni hocası Avni Okumuş
Gençlerbirliği hocaları Klasspor TV'deydi
MKE Ankaragücü Akyurt'a futbol okulu açtı
Çankaya FK son anlarda yıkıldı
C Blok bugün 20:00'da
Metin Diyadin Haftanın Nabzı'nda konuştu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿